مهمة خاصة: الجرح المفتوح

ما حدث في مدينة تاورغاء في ليبيا اعتبره كثيرون "عاراً على ثورتها". فقد كانت ضحية ثأر مقاتلي مصراتة من نظام القذّافي الذي حاصر المدينة لثلاثة أشهر. فريق البرنامج استقصى ما حصل بعد انسحاب قوّات القذافي بلا قتالٍ تاركةً أهلها يواجهون مصيرهم بلا سلاح. شهود عيان يستعيدون لأول مرّة تلك اللحظات المؤلمة. منهم مريم التي تروي كيف تناوب على اغتصابها مع أمّها وأختها 5 مسلّحين لتكتشف أن أحدهم كان شقيق أحد أعزّ أصدقائها. فيما يتحدّث آخرون عن طريقة وصول المسلحين إلى المدينة وكيف أخرجوا أهلها من منازلهم ثم أشعلوا النار فيها "للتأكّد من أنهم لن يعودوا إليها". في الماضي كان يعيش في تاورغاء نحو 40 ألف نسمة أما الآن فالبلدة خالية إلا من الأشباح.