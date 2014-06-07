مهمة خاصة: منافي قسرية

من مليلية في المغرب التي تسيطر عليها إسبانيا إلى كاليه الفرنسية التي يفصلها مضيق عن بريطانيا مروراً بميلانو الإيطالية وصولاً الى حديقة "سانت وان" قرب باريس، محطّات تشرّد سورية عند أبواب أوروبا. عائلات تفرّق أفرادها بين 5 دول أحيانا. فريق البرنامج سجّل بالكاميرا كيف يخاطر شبّان في ربيع العمر بحياتهم إما اختباءً بين عجلات شاحنة علّها توصلهم إلى سفينة تعبر بهم نحو البرّ البريطاني، أو داخل برّادات الخضار والفاكهة حيث أيّ تأخير قد يقضي عليهم. العدسة سجّلت أيضاً كيف يعيش أطفال في حديقة عامّة أو مسنّون مرضى في العراء وسط صقيع أوروبا. وعندما يُسألون، يعبّر بعضهم عن الندم لأنه وصل إلى بلاد لا ترحم فيما يندم آخرون على أنهم وُلدوا في دولهم.