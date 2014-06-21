مهمة خاصة: تجارة أرواح

بدأت القصّة بإعلانٍ على صفحةٍ إلكترونية: "إذا أردتم الاستمتاع بنعيم أوروبا فما عليكم إلا أن تدخلوا هذه المواقع لاختيار وجهتكم." شاب سوري أراد الهرب من أتون الحرب في بلاده فدخل في التجربة المرّة. هرب بحراً في اتجاه السواحل الأوروبية لكنه قُبض عليه على أحد شواطىء مصر. قد يكون الحظّ حليفه لأن رفاقاً له أكملوا رحلتهم فغرقوا. بقي هو في الحجز رهن التحقيق بتهمة الهجرة غير المشروعة، وبعد وساطة قامت بها مفوضية اللاجئين لدى السلطات المصرية أُفرج عنه وسُمح له بإقامة مؤقتةٍ في القاهرة. هذا الشاب وغيره كثيرون يشكّلون مكسباً لسوقٍ رائجة هذه الأيام على رغم مخاطرها ومآسيها. فريق البرنامج يفتح الملفّ من خلال متابعة ضحايا أو أبطال هذا الحلم. وما بين السمسار والكلفة من جهة والهلاك من جهة أخرى تبقى التجربة قاسية.