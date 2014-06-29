مهمة خاصة: أم القرى

مكة المكرمة المدينة المقدسة لنحو ملياري مسلم حول العالم تشهد ورش عمل مستمرة تنتشر في أنحائها بين مشاريع بنى تحتية ونقل وتطوير. 300 مليار ريال بشراكة القطاعين العام والخاص في السعودية تنفق لتحويل المدينة إلى طراز معماري يواكب الحاضر والمستقبل.

فريق البرنامج استطلع قبيل حلول شهر رمضان المبارك وموسم الحج تطور المشاريع الضخمة القائمة في المدينة ومراحلها، ولاسيما التحديات والمصاعب التي تواجه أعمال التطوير، وتحديداً طبيعة الأرض الصخرية الصلبة والتضاريس وطريقة البناء العشوائي التقليدي التي تصعب إزالتها كلياً ويصعب إبقاؤها أيضاً، ما استدعى ابتكار حلول هندسية فريدة. في هذه الحلقة نظرة استطلاعية على ما ستكون عليه مكة المستقبل.