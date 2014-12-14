رخصة للقتل

يتـفق شهود العيان مع الحالات التي رصدها فريق "العربية" على أنّ التعذيب في سجون النظام السوري لا يختلف عنه في سجون "داعش." بعض السجناء الذين تمكـّنوا من الفرار مثل أحمد بريمو يتحدث لأول مرّة أمام الكاميرا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل التنظيم الذي اقتادَه من بيتِه معصوب العينين إلى سِجن في مستشفى العيون الشهير في حلب. لأول مرّة منذ بداية الحرب في سوريا تطـّلعُ "العربية" على وثائقَ من مصادر موثوقة فيها تفاصيل وأرقام جُمعت من مصادر ثقة داخل سوريا يتمّ فيها ربط اسم كل ضحية بالسّلاح الذي قـُتلت فيه والجهة التي نفـّذت القتل وفق المكان الجغرافي.