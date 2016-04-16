الحفاظ على المباني المميزة بالإسكندرية

تتناول الحلقة موضوع الحفاظ على المباني ذات الطابع المميّز في مدينة الإسكندرية المصرية، حيث تقوم مافيا العقارات هناك بهدم تلك الأبنية لتشييد عمارات مرتفعة بقصد الربح المادي. ففي عهد محمد علي شيّدت مصلحة "الأورناتو" المسؤولة آنذاك عن المباني وطرازها، قصوراً ومباني أعطت هوية "كوزموبوليتانية" للمدينة، لكن بعد الثورات عمدت جهات إلى استغلال القانون لهدم تلك الأبنية وتشييد أخرى بقصد استيعاب الطلب على السكن. فريق البرنامج حقق في الموضوع ليتبيّن له أن البعض لا يكتفي فقط بهدم الأبنية القديمة بل يعمد إلى ارتكاب مخالفات بزيادة الطوابق في العمارات المشيّدة ليأتي شريك آخر ويقوم بهدم الطوابق المخالفة لقاء مردود مالي.