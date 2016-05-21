"غازي عنتاب.. مدينة تركية بطابع حلبي"

ربع اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا يستقرون في مدينة غازي عنتاب حيث باتوا يشكلون عنصراً بارزاً أعطى المدينة ويومياتها طابعاً آخر. فريق البرنامج انتقل إليها مستطلعاً ليتبيّن له أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال السوريين ولا سيما منهم الذين انتقلوا من حلب، باتوا يفضّلون غازي عنتاب لإدارة أعمالهم واستثماراتهم وأموالهم. ليس هذا فحسب، بل تبيّن لفريق البرنامج أن نمط عيش الحلبيين وعاداتهم ومحلاتهم ومطاعمهم طغت على شوارع غازي عنتاب التركية.

