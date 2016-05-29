انهيار سدّ الموصل الذي يحذّر منه بعض الخبراء الجيولوجيّين ويعارضهم آخرون، فكرة تؤرّق كثيرين لأنه في حال حصوله قد يهدّد مدناً عراقية مهمة ويقضي على مئات آلاف الأشخاص ويشرّد ملايين. فريق البرنامج زار المنطقة واطّلع على حقائق مخيفة. فسيناريو المتخوّفين يتحدّث عن دمار قد يطاول آلاف المنازل والهكتارات الزراعية والمصانع وحقول النفط. ويتوقع هؤلاء في حال انهيار السدّ، أن تتكوّن موجة جارفة من المياء قد يصل ارتفاعها في بغداد 5 أمتار، بعد أن تكون قد أغرقت محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى. واطّلع فريق البرنامج على وثائق تكشف عن عيوب بنيوية في جسم السدّ منذ إنشائه في الثمانينيّات.