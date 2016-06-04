أطفال من نوع خاص

اتخذوا من العزلة عالماً خاصاً بهم يقيهم من إجحاف المجتمع ومن تقصيرٍ واضح من المؤسسات الصحية في تشخيصِ حالتهم. في الأردن قرابة 10 آلاف طفل يعانون من تبعات خلل في وظائف نمو الدماغ الذي يفقد الطفل القدرة على التعاطي مع الآخرين بشكل سليم. لكن هناك دائماً من يستغل مأساة الآخرين ولا سيما هؤلاء، وهذا ما حقق فيه فريق البرنامج الذي سجّل كيف وقع بعض أهالي أطفال التوحّد في شرك أطباء غير مرخّص لهم وبعض مراكز العلاج الوهمية التي تدّعي إمكان علاج أطفالهم بالأوكسيجين، ما يكلّفهم مبالغ مالية كبيرة بلا طائل، ناهيك عن ضياع الجهد والوقت.