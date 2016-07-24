الثورة بعيون فنان

إلى فرق واتجاهات سياسية متعدّدة، انقسم المجتمع السوري وكذلك الفنّانون، فمنهم من حسم أمره وموقفه مؤيّداً الثورة، ومنهم من وقف إلى جانب النظام وقمعه لشعبه، فيما لاذ بعض الفنانين بالصمت ومسك العصا من منتصفها.ورغم ذلك لا تزال الثورة السورية تستقطب مزيداً من الفنانين المخلصين المدركين لمعاناة شعبهم.

ومع تزايد عدد الفنّانين السوريين الرافضين صراحة لنظام بشار الأسد، خرجت نقابة الفنانين السوريين بقرارات فصلٍ لأكثر من 190 فناناً من مختلف الاختصاصات. فريق البرنامج التقى عدداً من هؤلاء الفنانين المعارضين في باريس.