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آثار حروب الخليج

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شهِدت منطقة الخليج العربي سلسلة حروب خاضها العراق مع جيرانه أو مع التحالفِ الدولي بقيادة أميركا ولا أثر لتلك الحروبِ سوى بقايا ملوثة بالإشعاعات كان لها دورٌ واضح في زيادة عدد الوفَيات عند الأطفال وارتفاع نسبة المصابين بالسرطانات والتشوّهاتِ الخَلقية، كما أنها أحدثت خللاً وراثياً لدى الآباء والأمهات في العراق. وتربط منظمات دولية هذا الأمر بذخائر اليورانيوم المخصّب والفوسفور الأبيض وقنابل الفراغ التي استخدمتها تلك الجيوش. الحكومات المتلاحقة في العراق لا تريد لأسباب سياسية فتح ملف اليورانيوم المشعّ وتأثيره في العراق.

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