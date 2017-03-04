قاهرو المشانق

تنفّذ السلطات الإيرانية في الأحواز خطّة تقضي إما باعتقال ناشطين ومعارضين عرب وإعدامهم، أو بتسليط المنتفعين من أبناء جلدتِهم عليهم لتنفيذ القمع. منظمات حقوقية تقول إن السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من 3000 شخص منهم مسنّون ونساء وقاصرون منذ تسلم الرئيس حسن روحاني السلطة. الرقم يعني أن معدل الإعدامات هو 4 أشخاص كل يوم. وبلغة الأرقام فإن الإعدامات ازدادت بنسبة أكثر من 34% في عهد روحاني الذي يوصف بأنه معتدل مقارنة بسلفه أحمدي نجاد الذي كان يوصف بأنه متشدّد. فريق البرنامج يحقّق في ملف إعدامات الأحوازيين في إيران.