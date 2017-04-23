في إسرائيل تُعدّ "مقابر الأرقام" أو "مقابر ضحايا الأعداء" كما تسميها ملفاً سرياً منذ إقامة أول مقبرة للأرقام قبل نحو ٤٥ عاماً حيث دفنت جثامين فلسطينيين وعرب ممن سقطوا في عمليات عسكرية ضد إسرائيل. كثير من الغموض يلف تلك المقابر ولا سيما لجهة سرقة جلود القتلى الفلسطينيين وأعضائهم. فريق البرنامج أجرى تحقيقاً في الموضوع ونجح بعد رحلة شاقة في تصوير المقبرة الرقم5 في الأغوار.



