لم يكن هذا حال مدينة بن قردان الواقعة في أقصى الشمال الشرقي التونسي، بطالة تعصف بشبابها وركود اقتصادي يعم المكان. تجار عديدون يشتكون ركود تجارتهم ويفسرون ذلك بعدم استقرار حركة العبور في معبر راس جدير الذي يغلق في أحيان كثيرة إذا اشتدت النزاعات المسلحة في المناطق القريبة منه على الجانب الليبي أو إذا توترت العلاقة بين التجار التونسيين والجماعات الليبية المسيطرة عليه التي تفرض في أغلب الأحيان إتاوات تفوق ثمن البضاعة، ما يجعل تكلفتها تفوق ثمنها الأصلي. فريق مهمة خاصة حقق في معاناة أهل المدينة مع عصابات التهريب التي تتخذ من المسالك الوعرة طريقا لتجارتهم البعيدة عن أنظار قوات الحرس والجيش.