الصيد خارج الحدود

توجد في السواحلِ المصرية آلاف المراكب وعشرات آلاف الصيادين سواء في النهر أو البحر، ويأتي هؤلاء الصيادون بآلاف الأطنان من الأسماك شهريا لتوفير الطلب المتزايد عليها في مختلفِ المحافظات غير أن مشاكل عدة تقابل هؤلاء الصيادين أبرزها هو قيام الكثيرين منهم بالسفر خارج المياه الإقليمية المصرية ليقوموا بالصيد خارج الحدود وهو ما يجرّمه القانون. لا يعرف الكثيرون ممن يشترون هذه الأسماك أو التي تباع لهم في المحافظات المختلفة أن وجود هذه الاسماك هنا كلف بعضهم حياته أو كان عرضة للقتل أو الاختطاف . فريق مهمة خاصة رافق مركب صيد اضطـر صيادوها للمغامرة بحياتهم للحصول على لقمة العيش بعد أن ضاقت بهم السواحل المصرية.