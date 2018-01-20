تجنيد الأطفال في أميركا

يحتاج الجيش الأمريكي إلى تجنيد 80 ألف طفل سنويا من أجل الحفاظ على وجوده في مائة وستة وأربعين بلدا. وقد أنشئ فيلق لضباط الاحتياط المستجدين بهدف تشجيع الشباب على الالتحاق بالجيش. والتحق 500 الف طالب عسكري تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 18 عاما بهذا البرنامج. وهم يرتدون البزة العسكرية ويدرسون تاريخ القوات المسلحة كما يتلقون تدريبا على أيدي متقاعدين من الجيش بدلا من حضور دروس التربية البدنية. وفي بعض الوحدات يتعلم المتدربون كيفية استخدام الأسلحة. ويستهدف هذا البرنامج طلاب المدارس الثانوية في المناطق المحرومة من المدن وشباب الأقليات العرقية عبر توفير تعليم مجاني لهم. وتقوم وزارة الدفاع الأميركية بتخصيص مئات الملايين من الدولارات لتمويل البرنامج الذي يهدف رسميا إلى تعزيز روح المواطنة لدى الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات مهمة أخرى.