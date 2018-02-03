يزدهر بيع الحطب في السعودية مع دخول فصل الشتاء ويصاحب هذا البيع زيادة في الاعتداء على الطبيعة النباتية بسبب الاحتطاب الجائر. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية مع لجنة حكومية من عدة مؤسسات بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط على دراسة إنشاء جهاز للشرطة البيئية يعمل بقوة لردع المعتدين كضرورة تمليها تحديات بيئية أهمها مكافحة التصحر، فرغم كثرة التشريعات التي سنت إلا أنه يوجد ضعف شديد في الرقابة والضبط وسرعة تنفيذ الجزاء. فريق مهمة خاصة دخل شعاب أودية الرياض وحقق في الاحتطاب الجائرعلى يد مواطنين وأجانب يدفعهم إليها سوق رائج وطلب متزايد وربح مضمون سريع .