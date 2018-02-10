دمشق الصغيرة

عندما نزح السوريون خارجَ بلادِهم، جاء عددٌ غيرُ قليلٍ منهم إلى مصرَ واستقرّوا في مدن ٍ مصريةٍ عدّة، وإن كانتِ الغالبية ُ قد استقرت في القاهرة . مدينة ُ السادس من أكتوبر إحدى مدن محافظةِ الجيزة كانت من أكثرِ الأماكن ِالتي استقبلتِ اللاجئين السوريين بأعدادٍ كبيرة حيث يعيشون في تكتلاتٍ سكنيةٍ وتجاريةٍ خاصةٍ بهم . قدومُ السوريين رفع بطبيعةِ الحال أسعارَ الإيجارات، وأثر في سوقِ العمالةِ المصرية فهل كانوا هم السببَ المباشر أم ان نسبة َ البطالة والبيروقراطية والفسادِ الإداري أدتْ كلُها إلى انتعاش ِ ما يُطلَقُ عليه الاقتصاد غيرَ الرسمي ؟ فريق مهمة خاصة حقق في الموضوع .