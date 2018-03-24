في بيتي لاجئ

مئات العائلات البلجيكية التي تتطوع كل مساء لاستضافة المهاجرين غير القانونيين بعض الوقت ليلة أو أكثر، للنوم والدفء والأمان، ينتظرون وصولهم الى حديقة ماكسيميليان وسط المدينة وقد أعيا المهاجرين التعب من الاختباء والمطاردة خوفا من الشرطة البلجيكية وهواجس حملوها معهم من السجون الليبية التي هربوا منها بشق الأنفس. السلوك الإنساني لأهل المبادرة المدنية من العائلات لم يرقْ للطيف اليميني من الطبقة السياسية في بلجيكا وخارجها. وقد وجد بعضهم في أزمة الهجرة راية انتخابية مربحة. فريق مهمة خاصة زار أصحاب المبادرة المدنية والتقى بعدد من المهاجرين غير القانونيين الذين روى بعضهم مشاهد مأساوية عن وضع المهاجرين في ليبيا.