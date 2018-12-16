مهمّة خاصّة | شباب برمنغهام المفقود

تنامي تطرف الشباب والتحاقُهم بتنظيمات إرهابية حيّرا السلطات البريطانية وأسرهم عن الدوافع التي تجذب هؤلاء الشباب لترك كل شيء وراءهم، ولا يلاحظ أولياؤهم أي ميول لتطرفهم إلا بعد اختفائهم، وتأكيد وصولهم إلى معاقل هذه الجماعات عبر رحلات غير مباشرة لتفادي قبضة الأجهزة الأمنية من خلال السفر إلى وجهات آسيوية وأوروبية قبل حط رحالهم في تركيا، ثم العبور إلى سوريا ومن حدودها إلى العراق .

فريق "مهمة خاصة" حقق في الأسباب والدوافع ودور تجمعات المتشددين الإسلاميين في تعبئة الشباب وانجذابهم إلى التنظيمات المتطرفة في مرحلة الطيش والجهل .

