مهمّة خاصّة | الدروس الخصوصية في مصر

قد يتساءل البعض لماذا يُضطـر أطفال في المرحلة الابتدائية للجوء إلى الدروس الخصوصية ؟.

الإجابةُ لا علاقةَ لها بمستوى الأطفال التعليمي.. فأغلب الطلاب يعرفون السبب من خلال حواراتهم مع المعلمين منذ بداية العام الدراسي . فالدروس الخصوصية باتت الكابوس الأكبر الذي يلتهم النسب الأكبر من مداخيل أغلب المصريين ..

الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الدروس الخصوصيةَ تلتهم ما بين عشرين و ثلاثين مليار جنيه سنويا. كما أشارت الدراسات أيضا إلى أن بعض الأسر تدفع أكثر من خمسين في المئة من دخولها نظير هذه الدروس .



فريق مهمة خاصة حقق مع مختصين ومعلمين وطلاب وأولياء أمور أسباب الظاهرة والحلول الناجعة لها .

