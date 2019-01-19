مهمة خاصة | ترحيل إمام

مرسيليا ثاني أكبر المدن الفرنسية، شهدت على مر العصور موجات هجرة أنجبت للمدينة مشاهير في عالم الفن والرياضة لكنها أيضا أفرزت ظواهر اجتماعية خطيرة: كنشأة ألمافيا فيها وانتشار الأسلحة، كذلك بدأت تبرز في السنوات الأخيرة مظاهر تطرف لدى البعض خاصة من أصول مغاربية . فمنهم مَنْ سافر إلى سوريا أو العراق للالتحاق بداعش، ما اُضطـر الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات مشددة بدأت بإنذار بعض الأئمة و التحذير بإغلاق مساجدهم .

فريق مهمة خاصة حقق في أسباب ترحيل إمام مسجد السُنة الكبير هادي دودي المكنّى بأبي عبد الحليم المختار من فرنسا .

