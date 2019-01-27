مهمة خاصة | " النجادة "

لم يكونوا أقلية وهذه الأرض عرفتهم وعرفت حضارات قبل الميلاد، عاشوا وتركوا ذكريات جميلة في قلوب من عاشرهم تركوا خلفـهم أيضا عادات وتقاليد لم يكن أهل تلك المدينة يعرفونـها . انهم النجديون الذين عاشوا في مدينة الزبير العراقية وعادوا إلى السعودية بشكل تدريجي حتى العودة الكبرى العام 1975م ..

فريق مهمة خاصة حقق في موضوع المهاجرين النجديين لبلدة الزبير من هم ؟ وكيف استطاعوا استرجاع جنسية بلادهم الأصلية السعودية ؟ فكانت العودة الجماعية حتى لم يبق من أهل الزبير أبناء نجد إلا القليل والقليل جدا ً.

