مهمة خاصة | ناجون من العبودية

قصة احتيال المهربين على المهاجرين في ليبيا وسلب مدخراتهم وإخضاعهم لكافة أشكال الاستغلال شكلت قضية إنسانية مثيرة خاصة بعد الكشف عن فضيحة صور وشهادات بيع البشر بين المهربين في ليبيا قبل عبورهم البحر من ليبيا إلى إيطاليا .

يروي بعض الناجين لفريق مهمة خاصة قصصا عن التعذيب والضرب وقطع الأعضاء وتعرض النساء للاغتصاب والاستغلال الجنسي من قبل المهربين ورجال الميليشيات المسلحة في ليبيا وهو ما تؤكده تقارير المنظمات الدولية .

