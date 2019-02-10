مهمة خاصة | معضلة الإنجاب

في حياة عصرية متسارعة الخُطى واهتمام المرأة في العمل والدراسة وزيادة طموحها العلمي وضغوط الحياة عليها كلها جعلت من موضوع الزواج والإنجاب معضلة حقيقية وخصوصا مع التقدم في السن، كما أن أغلب شركات العمل تفضل عمل المرأة وتأجيل الإنجاب، ما جعلها عرضة للاستغلال وضياع شبابها .

وكان لا بد من حل ثوري لهذه المشكلة .. وجد العلماء أن الحل يكمن في تجميد البويضات الأمر الذي سيمنح فرصة للزوجين لاتخاذ قرار الإنجاب في الوقت المناسب.

فريق "مهمة خاصة" بحث عن الإجابة في واشنطن وحقّق مع نساء ورجال دين وأطباء متخصصين في "تجميد البويضات".