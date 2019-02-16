مهمة خاصة | الجوكر

"الجوكر"



يعتبر الأردن من دول المرور لتجارة المخدرات بين الدول المنتجة والمستهلكة، أكثر من 90 % من كميات المخدرات المضبوطة كانت متجهة الى خارج الأردن ..

"الجوكر"نوع جديد من أنواع المخدرات انتشر في الأردن في شكل كبير قبل أعوام حيث أصبحت نسبة تعاطيه هي الأكثر بين أنواع المخدرات،وهو ما ادى الى وفاة شباب عدة.

جهاز مكافحة المخدرات بدأ حملات واسعة للقضاء على هذا الصنف القاتل لتنخفض نسبة تعاطي الجوكر إلى 26% العام الفائت.

فريق "مهمة خاصة" حقق في الموضوع ورافق فرق مداهمات مروجي وتجار المخدّراتن في أماكن مختلفة داخل الأراضي الأردنية، وسط أوضاع خطرة، للقبض على تجار الموت.

