مهمّة خاصّة | الجيل الخامس 5G

تُعتبر تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ثورة تقنية وإجتماعية في آن واحد، ستُغيّر الكثير من المفاهيم السائدة في حياتنا اليومية وسيصبح الزمان والمكان ضربا من الماضي ...

ستتيح شبكة الجيل الخامس الـ 5G تطوير حالات استخدام جديدة عدد من التقنيات، بما في ذلك الواقع المعزّز والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء، فضلاً عن تطبيقات المدينة الذكية والجراحة عن بعد، أي سنصبح مجتمعا يتّصل فيه الاشخاص والتجهيزات مع بعضهم البعض بشكل سلس وسرعات مذهلة تفوق بمئة مرة السرعات التي توفرها الـ4G الحالية.

فريق مهمة خاصة بحث مع خبراء في الولايات المحدة والإمارات ماهيّة هذه التكنولوجيا وهل باتت خصوصية الإنسان وأمن الدول في خطر؟

