مهمة خاصة | صرخة حجة

ثكنات ومتاريس الحوثيين تُطوّق القرية وعلى أسطح البيوت قنّاصة منهم يستهدفون كل من يحاول النجاة بنفسه، ومن ينجو من المدنيين يجعلونه درعا بشرياً. ثلاثون يوماً يمضيها الفارون من قصف ميليشيات الحوثي تحت عواصف رملية وشمس حارقة، من أجل الوصول إلى مخيم حجة، ويحمل عدد كبير منهم آثار شظايا الألغام على أجسادهم الواهنة.

فريق مهمة خاصة كان في صحراء حجة والتقى النازحين ورجال الهندسة من الجيش اليمني وقوات التحالف والقائمين على المخيم للوقوف على معاناة الناجين من قصف الحوثي وألغامه.

