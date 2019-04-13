مهمّة خاصّة | عبّارة الموت

تحولت احتفالات الموصليين بعيد نوروز إلى كارثة إنسانية، 103 أشخاص غرقوا في مياه نهر دجلة في حصيلة غير نهائية بينهم أطفال ونساء، أكثر من 50 شخصا لم تتمكن حتى الآن فرق الإنقاذ من انتشال جثثهم من نهر دجلة .

غرق العبارة في النهر فتح الباب على مصراعيه على ملفات فساد كبيرة في الموصل،واتهامات متبادلة بين جهات متنفذة في الموصل بسوء الإدارة والإهمال وبتحويل الجزيرة إلى مستودع كبير للمخدرات ..

فريق مهمة خاصة اطلع على معلومات مهمة في ملف التحقيق الأولي مع مالك العبّارة وعدد من العاملين والمهندسين في جزيرة الموصل على إثر موت العشرات .

