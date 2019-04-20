مهمّة خاصّة | "قصة مهاجر"

تُسجل العاصمة البلجيكية أعلى معدلات البطالة بين السكان ولاسيما منهم المهاجرون، وما يترتب عنها من أوضاع أمنية صعبة، في حالات عدة، خصوصا بعد تفجيرات باريس وبروكسل. وكان عددٌ من انتحاريي اعتداءات باريس في خريف العام 2015، وتفجيرات بروكسل في ربيع العام 2016، من شبان ضواحي بروكسل. أثار مخطط الحكومة بتشديد الرقابة الممنهجة على السكّان المسلمين في الضواحي، أثار انتقادات المسؤولين الذين يتعاملون مباشرةً مع المواطنين.

فريق مهمة خاصة تابع قصص نجاح عدد من المهاجرين، تمكّنوا من اثبات أنفسهم في المجتمع، رغم انتشار خطاب الكراهية وسلوكيات الإقصاء. يُقابل دعوات التمييز دعوات الى الانفتاح و التسامح، والعيش المشترك، في بيئة واحدة، إنما هشَّة.

