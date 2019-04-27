مهمّة خاصّة | قانون العنف ضد النوع

اغتصاب النساء، العنف الجسدي واللفظي، التهميش والإقصاء والتمييز، زواج القاصرات، وغيرها الكثير، دفعت بالمرأة الموريتانية الى مطالبة البرلمان بإصدار قانون يحميها ويحقق لها بعضا من طموحاتها يسمى "قانون النوع".

قانون ساهمت في وضعه الجمعيات النسائية والحقوقية، بالإضافة إلى إدارات في وزارة المرأة، يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الموريتاني، لكن القانون أثار جدلا واسعا في البرلمان وخارجه، ويُنظر إليه على أنه مخالف للشريعة الإسلامية.

فريق "مهمة خاصة" سلّط الضوء على ماهية هذا القانون، ولماذا تعارضه المؤسسة الدينية؟ ولماذا رفضه البرلمان الموريتاني؟

