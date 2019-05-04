يراقبُ المصريون بكثير ٍ من القلق الساعة َ السكانية َ التي تزدادُ بمعدل ِ أكثرَ من ثلاثةِ مواليد َ كلَ دقيقة، حتى قاربَ التـَعداد ُ مائة َ مِليون ِ نسمة، بزيادة ِ نحو ِ اثنين و نصفِ المِليون مولود سنوياً.
لكن، رُغم َ تسليط ِ الضوء الذي استمرَ سنواتٍ على هذه المشكلة، إلا أنَ الزيادة َ السكانية َ تـُعتبرُ أحدَ أكبر ِ المشاكل التي تعاني منها الحكوماتُ المصرية ُ المتعاقبة، و تقفُ عائقا ً أمام أي ِ خطط ٍ للتنمية.
أسرٌ مؤلفة من خمسةِ أطفال ٍ أو عشرة و ربما أكثر ..
ظاهرة ٌ منتشرة في أحياء ِ مصرَ و خاصة ً في الأحياءِ الشعبية و القرى الريفية.
لرغبة ُ في إنجاب ِ الذكور، الزواج ُ المبكر، مفاهيم ُ دينية ٌ خاطئة تُحرِمُ وسائلَ منع ِ الإنجاب، و قلة ُ الوعي لدى الكثيرين بحجم ِ المشكلة.
إلى جانب ِ الأسبابِ الاجتماعية، هناك أسبابٌ اقتصادية، حيث تلجأ ُ العديدُ من الأسر ومنها خاصة ً ذاتُ الدخل ِ المحدود إلى تشغيل ِ أبنائِها لزيادة ِ دخل ِ الأسرة.
مهمة خاصة | الساعة السكانية في مصر
يراقبُ المصريون بكثير ٍ من القلق الساعة َ السكانية َ التي تزدادُ بمعدل ِ أكثرَ من ثلاثةِ مواليد َ كلَ دقيقة، حتى قاربَ التـَعداد ُ مائة َ مِليون ِ نسمة، بزيادة ِ نحو ِ اثنين و نصفِ المِليون مولود سنوياً.