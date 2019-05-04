مهمة خاصة | الساعة السكانية في مصر

يراقبُ المصريون بكثير ٍ من القلق الساعة َ السكانية َ التي تزدادُ بمعدل ِ أكثرَ من ثلاثةِ مواليد َ كلَ دقيقة، حتى قاربَ التـَعداد ُ مائة َ مِليون ِ نسمة، بزيادة ِ نحو ِ اثنين و نصفِ المِليون مولود سنوياً.

لكن، رُغم َ تسليط ِ الضوء الذي استمرَ سنواتٍ على هذه المشكلة، إلا أنَ الزيادة َ السكانية َ تـُعتبرُ أحدَ أكبر ِ المشاكل التي تعاني منها الحكوماتُ المصرية ُ المتعاقبة، و تقفُ عائقا ً أمام أي ِ خطط ٍ للتنمية.

أسرٌ مؤلفة من خمسةِ أطفال ٍ أو عشرة و ربما أكثر ..

ظاهرة ٌ منتشرة في أحياء ِ مصرَ و خاصة ً في الأحياءِ الشعبية و القرى الريفية.

لرغبة ُ في إنجاب ِ الذكور، الزواج ُ المبكر، مفاهيم ُ دينية ٌ خاطئة تُحرِمُ وسائلَ منع ِ الإنجاب، و قلة ُ الوعي لدى الكثيرين بحجم ِ المشكلة.

إلى جانب ِ الأسبابِ الاجتماعية، هناك أسبابٌ اقتصادية، حيث تلجأ ُ العديدُ من الأسر ومنها خاصة ً ذاتُ الدخل ِ المحدود إلى تشغيل ِ أبنائِها لزيادة ِ دخل ِ الأسرة.