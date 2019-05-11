مهمة خاصة | عودة أطفال الخلافة

العربية تفتح ملف شائك وحساس لدى الطائفة الايزيدية. وهى طائفة مغلقة على نفسها لاتسمح بدخول أو خروج أحد منها.

عام 2014 دخل داعش العراق وأخذ الايزيديات أسيرات لديه. وأصبحن سلعة تباع وتشترى بين أعضاء التنظيم . وبعد هزيمته أصدرت المرجعية الايزيدية فتوى تحرم عودة أطفال المغتصبات وتسمح بعودتهن فقط ما أعتبر فصلا قسريا للأطفال عن أمهاتهم.

فريق مهمة خاصة حقق في مصير الأطفال بعد أن فقد أثر الكثيرين منهم ومصير أمهاتهم. ولماذا ترفض الطائفة الايزيدية عودتهم وبشكل قاطع .