مهمّة خاصّة | اليمين المتطرف في المانيا

رغم التنوع السكاني والخليط الثقافي الموجود هنا في شارع زوننالي، أو شارع الشمس، فقد وجد اليمين المتطرف موطيء قدم ٍ له في السنوات الماضية، ما شكل تناقضا ً واضحا مع هوية برلين، هذه المدينة الليبرالية اليسارية. والمستهدفون هنا، ليسوا الضحايا التقليديين، أي اللاجئين والمسلمين فقط، بل وأيضا ً كل من يعملون معهم ولأجلهم.

شبكات منظمة أو أفراد قد لا يكونون معروفين لدى الشرطة من قبل ولم يتحدثوا بالعنصرية أو العنف علنا. يهاجمون المحجبات واللاجئين والمهاجرين بالبصق والشتائم و الضرب وحرق البيوت والسيارات .

فريق مهمة خاصة حقق في خطر تنامي هذه الظاهرة في ألمانيا مع ضحايا وأعضاء ينتمون لأحزاب متطرفة

