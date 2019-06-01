مهمة خاصة | ستروكس

سيجارة ُ ال"ستروكس" المعروفة أيضا ً باسم مخدر الشيطان تعدُ من أسوأ أنواع المخدرات و أكثرِها تأثيرا ً على المتعاطي لكون عناصرِها مركبة من أعشاب تـُضاف إليها كيماويات ومبيدات حشرية و الاتروبين .. و أضرارُها الصحية و النفسية عديدة ..منها التعرض لحالات الهلع .. و التقلب المزاجي .. كما أن الـ"ستروكس" يقتل الخلايا العصبية و يسبب تليف الكبد و فقر الدم .

تعاطي المخدرات في مصر يحملُ أرقاما ً و إحصائيات مخيفة، بعضُها يتحدث عن تعاطي أكثر من 10 ملايين مواطن ، أي عشر عدد سكان مصر .. الإحصائيات تؤكد أن استهلاك المخدرات يكلف ما يقرُبُ من 20 مليار جنيه سنويا.

فريق مهمة خاصة حقق في مخاطر تعاطي مخدر الـ" ستروكس " و آثاره السلبية على المجتمع المصري .

