مهمة خاصة | حج الغريبة

هنا في جزيرة جربة في الجنوب الشرقي لتونس احتفالات دينية نادرا ما تحدث في بلد عربي .. اجراءات أمنية مشددة شهدها معبد الغربية تحسبا لأي هجوم يستهدف المكان .

العمليات الإرهابية و لعل آخرها سنة ٢٠٠٢ و التي ضربت الغريبة و راح ضحيتها ٢١ سائحا و تبناها تنظيم القاعدة هي عمليات لم تستهدف اليهود فقط بل أمن تونس .

وجود إسرائيليين في تونس هذه المرة لم يحرج الحكومة التونسية حيث تم توظيف حضورهم على انه أمر عادي تزامنا مع زيارة كنيس الغريبة الشيء الذي يستحضر في الذاكرة احتجاجات سابقة للمطالبة بحضر زيارة الإسرائيليين إلى تونس على خلفية ترحيل الاف الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.

يعتبر معبد الغريبة في جربة الكنيس الأكبر و الأقدم في القارة الأفريقية. هنا دأب اليهود على أداء طقوس بين إشعال الشموع و كتابة الأمنيات على البيض و الصلاة و الدعاء ...

رغم التعايش السلمي بين الديانات المختلفة في جربة الا أن يهود جربة يهددون بالرحيل في حال تم المساس بديانتهم

إغراءات إسرائيلية كثيرة لمحاولة دفعهم للهجرة من جربة نحو إسرائيل .