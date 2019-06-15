مهمة خاصة | على أبواب باريس

حزام التسوّل حول باريس، ظاهرةٌ بدأت تقلق السلطات، مئاتٌ من النساء والرجال ينتشرون على أبواب العاصمة. محتاجون يستحقون العطف ومحتالون يستَجْدون التعاطف معهم

مُنتحلين صفة لاجئ سوري.

كيف أصبح التسول في باريس مهنة، تديرها مجموعات مافيوية، حيث يحمل العشرات منهم لافتات كُتب عليها: “عائلة سورية محتاجة" من دون أن يكون حاملها سورياً بالضرورة.

كاميرا "مهمة خاصة" رصدت كيف حوّل البعض الحاجة إلى مهنة والعطف إلى تجارة والأطفال إلى مَصْيَدة لمالٍ غير مشروع

