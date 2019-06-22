مهمة خاصة | الهدر المدرسي في المغرب

يُعتبر الانقطاع المبكر عن الدراسة أو الهدر المدرسي إشكالية مركبة في المغرب، عانت منها المنظومة التربوية لفترة طويلة، لأسباب عدة، منها: مشاكل مناهج المدارس الرسمية أو المشاكل العائلية والبيئة الاجتماعية للاطفال . أرقام الهدر المدرسي، كانت مخيفة خلال أعوام، ولكن بعد تظافر الجهود، تمكّنت المنظومة الوطنية المغربية من ضبط هذه النسب. التحكم أتى انطلاقا من برامج أستثمارية كبرى، تتعلق بتشييد مؤسسات تعليمية كثيرة في الوسط القروي، خصوصا في الأحياء التي لم تكن تتوافر فيها بُنيات الاستقبال الضرورية .

فريق مهمة خاصة تقصّى عن أسباب هروب التلامذة من المدارس، وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال وفريسة سهلة لأمراض الشارع .

