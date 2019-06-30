مهمة خاصة | أبناء الجبل

يصعب تحديد أرقامهم ، هم إرهابيو العُشريّة السوداء. عدد من أبنائهم يعيشون على هامش المجتمع، محرومون من التعليم والعمل والسكن وأمور اخرى. يعيشون في أماكن مجهولة متوارين خشية الانتقام منهم وكثير منهم يتلقى يوميا تهديدات بالقتل لكون آبائهم تورطوا في أعمال قتل مروعة حصلت في تسعينيات القرن الفائت...

أبناء الإرهابيين يعيشون بنزعة انتقامية وبعض منهم يفكّر في العودة إلى الجبل والالتحاق بالجماعات المسلحة، انتقاما من المجتمع الذي ينبذهم ويرفض الأعتراف بوجودهم، علما أن الكثير من آبائهم مازالوا ينشطون في الجبال مع جماعات مُسلّحة.

فريق مهمة خاصة ألتقى عددا من هؤلاء الشباب، وبحث مع مسؤولين ومتخصصين عن أسباب مواجهة هؤلاء الأبناء مزيجا من الرفض والعزلة؟ ولماذا يُعانون من ميول انتحارية ومن اضطرابات نفسية؟