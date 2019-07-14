مهمّة خاصّة | الأخطاء الطبية في لبنان

يعتبر ملف الاخطاء الطبية ملفا شائكا في لبنان ففي كل يوم تجد حالة جديدة، حيث أنهت "لجنة التحقيقات المهنيّة" في نقابة الأطباء دراسة 1442 ملفاً بشكاوى تتعلّق بأخطاء طبيّة وقعت بين عامي 1995 و1997 وأحالت 305 ملفات منها فقط على المجلس التأديبي.

وبين عامي 2003 و2013، صدر عن القضاء اللبناني 8 قرارات، أكّدت 4 منها فقط وقوع أخطاء طبيّة وحكمت لمصلحة المدعين. إلّا أن هذه الأرقام لا تعبّر عن عدد وحجم الأخطاء الطبيّة الواقعة في مستشفيات لبنان، فهي أكثر من ذلك بكثير، لكنها تعبّر بوضوح عن النهج المتبع في القضاء ونقابة الأطباء إزاء واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في العلاقات القائمة بين الناس والمؤسسات الصحية.

فريق مهمة خاصة التقى عددا من المتضرّرين وأسر الضحايا وأطباء ومختصين وحقق في دور نقابة الأطباء كأداة حماية للأطباء ومؤسساتهم، في مواجهة نظام التقاضي، وحقيقة المزاعم بانها تتلاعب بالوقائع الطبيّة.

