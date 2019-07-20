"مهمّة خاصّة" | نساء "داعش" تركة ثقيلة

نساء داعش من مختلف البلدان، الموجودات في مخيم الهول شمال سوريا، يجاهرن بفكر التنظيم المتشدد ويستمتن في الدفاع عنه دون خوفٍ أو وجل، وسط مقاتلين أكراد . نساء لا زلن يؤمنَ بـ "الجهاد" ويعتبرن وجودهن داخل أسوار المخيم ذلا ًومهانة.

في القسم المخصص للأجنبيات تنشط نساء "الحسبة" لمنع أي داعشية من التهاون في ملبسها أو التأخر عن موعد الصلاة ... وحتى التفكير خارج صندوق داعش القاتم .. تستغل نساء "الحسبة" فرصة خروجـهن إلى سوق المخيم لإرهاب المدنيين والتهديد بالاعتداء الجسدي أو حرق الخيم ... وهو ما يثيرُ الخوف في قلوب كل من تفكر في التراجع عن أفكار التنظيم المتشدّد ومعتقداته.

فريق مهمة خاصة قصد مخيم الهول والتقى عددا من نساء "داعش" وسأل إدارة المخيم عن طريقة تعاملها مع هذه التركة الثقيلة وكيف يمكن نزع الفكر المتشدد منهن وإعادة دمجهن في المجتمع .

