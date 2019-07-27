مهمّة خاصّة | " الانتحار في الأردن "

ارتفعت معدلات محاولات الانتحار في الأردن في شكل ملحوظ في الأعوام الفائتة، حيث وصلت إلى 142 حالة العام الفائت بارتفاع 9% عن العام 2017.

يستخدم المنتحرون في الأردن بالدرجة الأولى الاسلحة للانتحار، فيما يلجأ آخرون الى أساليب أخرى كتجرّع السمّ أو القفز من مبنى مرتفع...

نداءُ الحياة الأخير وصرخات الخوف ونزاع الروح أفلحت في ثني كثيرين عن الانتحار ... في وقتٍ تلعب فيه قوات الأمن دورا رئيسا في التعامل مع مثل هذه الحالات...

فريق "مهمة خاصة" بحث في الدوافع الكامنة وراء الانتحار ولاسيما منها المشاكل النفسية والاقتصادية.

