مهمة خاصة | أسر داعش في الشيشان

إعادة أسر الدواعش الشيشانية مهمة معقدة ومركبة، تحتاج تحديد أماكن تواجدهم ثم الاتفاق مع الأطراف والجهات الرسمية لإخراجهم وإعادتهم إلى روسيا وتأمين عملية نقلهم وهي مغامرة خطرة للغاية، وأخيرا تقنين أوضاعهم، ولقد تمكنت وكالة المعلومات المستقلة على مدار عام تقريبا من إجراء لقاءات مع ممثلي سفارات عدة دول عربية ومع ممثلي الحركة الكردية ومع المسؤولين الروس لتوفير الأدوات والإمكانيات اللازمة لإعادة هؤلاء إلى ديارهم ..

مئات الأطفال الذين ولدوا هناك هم عمليا بدون وثائق ولاستخراج هذه الوثائق لابد من اجراء فحوص إثبات نسب، لكن الأمر غاية في التعقيد ويحتاج لشهور طويلة من العمل ..

فريق مهمة خاصة ذهب إلى الشيشان وحقق في الموضوع مع عوائل الدواعش ومسؤولين حكوميين لمعرفة مصيرهم.

