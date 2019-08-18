غرق الدلتا.. أكثرُ مناطق ِ مصرَ الآهلة بالسكان معرضة ٌ للغرق

أكثرُ مناطق ِ مصرَ الآهلة بالسكان معرضة ٌ للغرق.. ليس هذا عنوانا ً صحفياً مثيراً لكنه حقيقة ٌ واقعة أكدتها الدرساتُ والأبحاث ...

فدلتا مصر التي تضمُ خمسَ 5 محافظاتٍ فضلا عن بعض ِ المناطق ِ الساحلية ستتعرضُ للغرق ِ نظراً لارتفاع ِ منسوبِ البحر بشكل ٍ واضح ما أدى إلى تآكل ِ مِساحاتٍ كبيرة ٍ من من المحافظاتِ المصرية .

تقولُ الأبحاثُ إنَ مصرَ فقدت نحوَ 69 كيلومترا من دلتاها في فرع ِ دمياط تراجعَ خط ُ الشاطئ ِ مسافة َ كيلومترين وستِمئة ِ متر ٍ 2.6.. وتراجعَ خط ُ الشاطئ ِ في فرع ِ رشيد مسافة ً تقدرُ بأربعةِ كيلومتراتٍ وثمانِمئةِ متر ٍ .4.8.

من أجل ِ هذا الخطر ِ الداهم الذي يهددُ جميع َ دلتوات العالم وليس دلتا مصر وحدَهَا تُعقدُ مؤتمراتٌ للمُناخ ِ سنويا للحدِ من التلوث، المسبب ِ الرئيس للاحتباس ِ الحراري.

فريق مهمة خاصة ذهب إلى في الأسكندرية، أكثر ِ المحافظاتِ المصرية تضرراً منَ ارتفاع ِ مستوى سطح البحر وبحث الموضوع مع مختصين لمعرفة السبل الكفيلة لحماية دلتا النيل منن هذا الخطر القادم ..