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مهمّة خاصّة |التبني القسري

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تشير المعلومات الرسمية أن مكتب الخدمات الاجتماعية السويدي والمعروف بأسم "السوسيال" يأخذ حوالي 20 ألف طفل سنوياً من عوائل لاجئة عربية ومن جنسيات أخرى، ويضعهم عند عوائل بديلة، مما يسبب صدمة ووجعا كبيرا لدى الأبوين ويدخلهم في دوامة إرجاع أطفالهم أضافة إلى معاناة اللجوء ومشاكله، جزء من هؤلاء الأطفال قد يعودون لعائلاتهم مرة أخرى بعد أن يضمن مكتب الخدمات الاجتماعية مراعاة شروط العناية بالأطفال على أراضيها، وباقي الأطفال يندمجون مع عوائل بديلة ويتشربون عادات وتقاليد جديدة وبعيدة عن جذورهم
فريق مهمة خاصة فتح هذا الملف وحقق مع عوائل متضررة ومختصين في الرعاية و الشؤون الاجتماعية.

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