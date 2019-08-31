مهمة خاصة | اغتصاب النساء في الصومال

حادثةُ اغتصابِ وقتلِ القاصرةِ الصومالية عائشة إلياس ذاتِ الثلاثة َعشَر ربيعا في الرابع ِوالعشرين من شهر فبراير الفائت، في مدينةِ غالكعيو وسط َالصومال شكّلت تطورا خطيرا في جرائم ِالاغتصاب في هذا البلد

السلطات فتحت تحقيقا فورياً في الجريمة وهو ما أدى الى اتهام ثلاثة رجال من أصل عشرة حامت الشبهات حول تورطهم في الجريمة.

انتشارُ جريمةِ اغتصابِ النساء في الصومال لم يعد مقتصرا على إقليم ٍدونَ آخر، رغم اختلافِ الأرقام، والجهاتُ المعنية َ تتحدث عن ارتفاع حالاتِ الاغتصاب والعنفِ الجنسي.

احدثُ تقرير ٍدولي أشار الى أن أعمالَ العنف الجنسي التي يتِمّ الابلاغ ُعنها هي أقلُّ بكثير من تلك التي تحصل فعلاً، وأن الجُناة غالبا ما يَفلتون من حكم العدالة.

فريق مهمة خاصة تقصّى عن الظاهرة وسأل ضحايا ومتهمين وباحثين في شؤون المرأة ومسؤولين حكوميين صوماليين عن الأسباب والدوافع.

