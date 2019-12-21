مهمة خاصة | شهادات مأساوية لمعتقلين سابقين لدى النظام السوري وداعش

"بين النظام السوري وداعش"

تتكاتف جهود أسر ضحايا وحقوقيين من سوريا مع منظّمات دولية لحقوق الإنسان للضغط على النظام السوري لوقف ارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، كما فعل أيضا تنظيم "داعش". تبلور عمل هذه الجهات في هيئة حقوقية تعمل على ملاحقة ضباط سوريين ارتكبوا أو شاركوا في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، يُقيمون راهناً في أوروبا. تشكّلت في الخارج أيضا هيئة تُعنى بحقوق المخطوفين والمخفيّين قسرا على أيدي عناصر تابعين لـ "داعش" تدعمها منظمة "هيومن رايتس وتش".

فريق مهمة خاصة أجرى سلسلة مقابلات وجمعَ شهادات لمعتقلين سابقين لدى النظام السوري وتنظيم "داعش"، وصوّر مقابلات مع مسؤولين في "اللجنة الدولية للتحقيق"، لكشف مصير المُغيّبين والمتورطين في هذه الجرائم.

