مهمة خاصة | تفاصيل جديدة تكشف لأول مرة عن مذبحة البشير السرية بحق 28 ضابطا سودانيا آخر تحديث: السبت 1 جمادي الأول 1441 هـ - 28 ديسمبر 2019 KSA 21:40 - GMT 18:40 تارخ النشر: السبت 1 جمادي الأول 1441 هـ - 28 ديسمبر 2019 KSA 21:36 - GMT 18:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مهمة خاصة | تفاصيل جديدة تكشف لأول مرة عن مذبحة البشير السرية بحق 28 ضابطا سودانيا PDF اطبع إقرأ أيضاً مهمة خاصة | شهادات مأساوية لمعتقلين سابقين لدى النظام السوري وداعش 19:18 GMT إقرأ أيضاً مهمة خاصة | نهر الفساد 19:56 GMT