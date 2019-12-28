مهمة خاصة | تفاصيل جديدة تكشف لأول مرة عن مذبحة البشير السرية بحق 28 ضابطا سودانيا آخر تحديث: السبت 1 جمادي الأول 1441 هـ - 28 ديسمبر 2019 KSA 21:40 - GMT 18:40

تارخ النشر: السبت 1 جمادي الأول 1441 هـ - 28 ديسمبر 2019 KSA 21:36 - GMT 18:36

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