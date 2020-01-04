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مهمة خاصة | نهر الفساد

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يعتبر ملف تلوث نهر الليطاني من أكبر ملفات الفساد التي طالت الدولة اللبنانية. منذ العام 1994 تلوث نهر الليطاني جراء تحويل مجاري مياه الصرف الصحي من القرى المجاورة لتصب فيه بحجة التنمية من قبل الدولة والبلديات فحذت حذوها جميع المصانع والمعامل والمزارع وبدورها حولت مياه الصرف الصناعي إلى حوض هذا النهر.
‫انتشرت الأمراض في ضواحي مجرى الليطاني وزادت نسبها بالأخص مرض السرطان لتصل إلى أعلى النسب عالميا في قرية بر الياس ..
ظهر التلوث على ? عن أسباب هذه الظاهرة مع ضحايا التلوث ومسؤولين محليين ومختصين.

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