مهمّة خاصّة | رحلة المخاطر لتقفي آثار وكنوز سوريا المنهوبة

مهمةُ البحثِ عن حضارةٍ سُرقت وتُسرق، مهمةٌ محفوفةٌ بالمخاطر، وكشفُ تفاصيلِها ليس سهلا، خصوصا عندما يكون المرتكبون أمراء حرب، خارجون على القانون.

في الرابعِ من مارس آذار2013 أسقطَ سكانُ الرقةِ تمثالَ الأسد الأب لتنتهيَ سلطةُ النظامِ في المدينة، وينتقلُ الحكمُ إلى فصائلِ مسلحة، حينها كان متحفُ الرقة الوطني يحتوي على5500 قطعةٍ أثريةٍ لا تُقدرُ بثمن. لم يبقى من المتحف سوى الجدران وبعضُ النواميس الذي احتضنتْ وفاةَ حضارةِ وادي الفرات وقليلا من النقوشِ الاسلاميةِ المحطمة ولوحاتِ فسيفسائية مشوهة. فريقُ "مهمة خاصة" تقفّى أثر السارقين، وكشف مصير الآثار المنهوبة، في عملية محفوفة بالمخاطر.

